Казахстанская теннисистка Альбина Какенова сыграла в финале юниорского турнира в Австралии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На кортах «Мельбурн Парка» завершился юниорский турнир Asia-Pacific Elite 14 & Under Trophy, приуроченный к Открытому чемпионату Австралии. 14-летняя казахстанка Альбина Какенова в финале в напряженной борьбе уступила представительнице Японии Хикари Ямоммото со счетом 7:6, 4:6, 2:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

«Конечно, очень обидно проигрывать в решающем матче, потому что столько сил отдаешь, чтобы попасть в финал. Я очень, очень рада, что мне удалось начать год хорошо. Первый финал – тем более на таком престижном турнире. Это была отличная неделя и хороший турнир. Могу извлечь из него только позитив», - отметила Какенова.

Альбина является воспитанницей школы тенниса Астаны, тренируется под руководством Марата Шарипова в теннисном центре «Даулет». В прошлом году казахстанка закончила сезон на первом месте Азиатского рейтинга среди игроков до 14 лет, выиграв в общей сложности четыре турнира серии ATF (Asian Tennis Federation) Juniors.

Ранее сообщалось, что Альбина Какенова пробилась в финал юниорского турнира Australian Open.

Фото: ktf.kz

