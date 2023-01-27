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    Казахстанская теннисистка Альбина Какенова сыграла в финале юниорского турнира в Австралии

    27 Января 2023, 17:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На кортах «Мельбурн Парка» завершился юниорский турнир Asia-Pacific Elite 14 & Under Trophy, приуроченный к Открытому чемпионату Австралии. 14-летняя казахстанка Альбина Какенова в финале в напряженной борьбе уступила представительнице Японии Хикари Ямоммото со счетом 7:6, 4:6, 2:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    «Конечно, очень обидно проигрывать в решающем матче, потому что столько сил отдаешь, чтобы попасть в финал. Я очень, очень рада, что мне удалось начать год хорошо. Первый финал – тем более на таком престижном турнире. Это была отличная неделя и хороший турнир. Могу извлечь из него только позитив», - отметила Какенова.

    Альбина является воспитанницей школы тенниса Астаны, тренируется под руководством Марата Шарипова в теннисном центре «Даулет». В прошлом году казахстанка закончила сезон на первом месте Азиатского рейтинга среди игроков до 14 лет, выиграв в общей сложности четыре турнира серии ATF (Asian Tennis Federation) Juniors.

    Ранее сообщалось, что Альбина Какенова пробилась в финал юниорского турнира Australian Open.

    Фото: ktf.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Молодежь Теннис
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