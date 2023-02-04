Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанская спортсменка выиграла «золото» Кубка мира по пулевой стрельбе

    4 Февраля 2023, 17:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская спортсменка Арина Алтухова стала победительницей рейтингового Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходил в Джакарте. Об этом сообщил в Facebook министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает МИА «Казинформ».

    «Хорошая новость! Казахстанская спортсменка одержала победу над Олимпийской чемпионкой из Швейцарии на соревнованиях по стрельбе в Индонезии. Представительница пулевой стрельбы Арина Алтухова стала победительницей рейтингового Кубка мира, который проходил в Джакарте (Индонезия)», - сообщил министр.

    Как поделился Асхат Оралом, в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений среди женщин Арина сумела в «золотом финале» (golden match) одержать победу над Олимпийской чемпионкой в Токио-2020 Ниной Кристен из Швейцарии.

    19-летняя уроженка Алматы сумела первой получить 16 необходимых очков в решающем соревновании.

    «Хотел бы отметить, что помимо медали в индивидуальных соревнованиях, мужская сборная в составе Ислама Сатпаева, Матвея Тимофеева и Константина Малинковского стала серебряным призером в командных состязаниях. Поздравляю наших спортсменов с высокими достижениями и желаю новых побед на мировом олимпе!» - написал министр.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Индонезия
    Новости по теме
    Новости по теме
    70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    23 человека задержали за незаконную добычу золота в области Улытау
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге