Казахстанская спортсменка выиграла «золото» Кубка мира по пулевой стрельбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская спортсменка Арина Алтухова стала победительницей рейтингового Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходил в Джакарте. Об этом сообщил в Facebook министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает МИА «Казинформ».

«Хорошая новость! Казахстанская спортсменка одержала победу над Олимпийской чемпионкой из Швейцарии на соревнованиях по стрельбе в Индонезии. Представительница пулевой стрельбы Арина Алтухова стала победительницей рейтингового Кубка мира, который проходил в Джакарте (Индонезия)», - сообщил министр.

Как поделился Асхат Оралом, в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений среди женщин Арина сумела в «золотом финале» (golden match) одержать победу над Олимпийской чемпионкой в Токио-2020 Ниной Кристен из Швейцарии.

19-летняя уроженка Алматы сумела первой получить 16 необходимых очков в решающем соревновании.

«Хотел бы отметить, что помимо медали в индивидуальных соревнованиях, мужская сборная в составе Ислама Сатпаева, Матвея Тимофеева и Константина Малинковского стала серебряным призером в командных состязаниях. Поздравляю наших спортсменов с высокими достижениями и желаю новых побед на мировом олимпе!» - написал министр.