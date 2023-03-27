Казахстанская полиция задержала разыскиваемого за убийство россиянина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД Шугыла Турлыбек сообщила о результатах проведенной совместно со странами СНГ операции «Розыск», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе операции сотрудниками криминальной полиции республики организован ряд специальных операций по задержанию преступников, разыскиваемых за совершение особо тяжких и тяжких преступлений. Полицейскими в Кордайском районе Жамбылской области установлен и задержан местный житель, разыскиваемый с ноября прошлого года, который умышленно нанес ножевое ранение незнакомому возле ночного клуба в Алматы, от которого последний скончался», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

В Шахтинске, по ее словам, оперативниками установлен и задержан 42-х летний россиянин, разыскиваемый с 2002 года полицией Алтайского края Российской Федерации за убийство при разбойном нападении.

«Установлено местонахождение и задержаны жители города Актау, которые в ноябре прошлого года возле одного из ночных клубов города нанесли телесные повреждения потерпевшим стеклянной бутылкой и черенком от лопаты», - сообщила Турлыбек.

23-х летняя гражданка Республики Узбекистан, разыскиваемая с октября 2022 года задержана полицейскими столицы по запросу коллег из соседнего государства. Она подозревается в том, что под предлогом сватовства увезла из Андижанской области знакомую девушку и стала вымогать у ее сестры деньги за нераспространение фото и видео обнаженной потерпевшей. После этого на территории Кыргызской Республики продала потерпевшую.

«В Костанае задержана женщина, разыскиваемая с декабря прошлого года полицией города Санкт-Петербурга за вымогательство. Вместе с тем, на территории стран СНГ в ходе операции сотрудниками органов внутренних дел задержаны лица, разыскиваемые правоохранительными органами нашего государства. 62-х летний житель Восточно-Казахстанской области, разыскиваемый с 1994 года за убийство женщины в парке п.Первомайск Шемонаихинского района после совместного распития спиртного и интимной близости, задержан в Краснодарском крае Российской Федерации», - перечислила спикер.

Всего по итогам двух дней операции установлено и задержано 290 разыскиваемых преступников, из них за пределами республики – 19, для стран СНГ – 137.

Кроме того, полицией установлено местонахождение 79 без вести пропавших.



