Казахстанская конькобежка завоевала «золото» Кубка мира среди юниоров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская конькобежка Алина Дауранова завоевала золотую медаль в финале Кубка мира среди юниоров, который проходит в немецком городе Инцель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Дистанцию в 1000 метров она преодолела за 1 минуту 17,98 секунд. Этот результат позволил ей занять первое место. Серебряная медаль у спортсменки из Нидерландов Пьен Херсман, замкнула тройку призеров итальянка Серена Пергер.

Более того, Алина Дауранова стала победительницей общего зачета на дистанции 1000 метров. На этой же дистанции среди юношей в общем зачете лучший результат показал казахстанец Никита Важенин.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие 218 спортсменов из 28 стран.

Юниорский Кубок мира по конькобежному спорту завершится 5 февраля.



