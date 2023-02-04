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    Казахстанская конькобежка завоевала «золото» Кубка мира среди юниоров

    4 Февраля 2023, 19:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская конькобежка Алина Дауранова завоевала золотую медаль в финале Кубка мира среди юниоров, который проходит в немецком городе Инцель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

    Дистанцию в 1000 метров она преодолела за 1 минуту 17,98 секунд. Этот результат позволил ей занять первое место. Серебряная медаль у спортсменки из Нидерландов Пьен Херсман, замкнула тройку призеров итальянка Серена Пергер.

    Более того, Алина Дауранова стала победительницей общего зачета на дистанции 1000 метров. На этой же дистанции среди юношей в общем зачете лучший результат показал казахстанец Никита Важенин.

    Отметим, что в соревнованиях принимают участие 218 спортсменов из 28 стран.

    Юниорский Кубок мира по конькобежному спорту завершится 5 февраля.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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