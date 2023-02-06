Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Казахстанская компания может купить автозавод Volkswagen в России

    6 Февраля 2023, 14:00

    АСТАНА. КАЗИНФОМР - Российская инвестиционная компания АФК «Система» раcсматривает вариант приобретения завода Volkswagen в Калуге. К сделке также привлечена компания из Казахстана Allur, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Коммерсантъ».

    АФК «Система» заинтересовалась покупкой завода немецкого автоконцерна Volkswagen в Калуге. К сделке также привлечена компания из Казахстана Allur, которая в том числе занимается выпуском автомобилей и имеет китайских акционеров, связанных с выпуском Volkswagen в КНР. По словам источников, площадку планируют перезапустить, сохранив модели VW или близкие к ним автомобили. Аналитики отмечают, что это может быть реализовано за счет работы с поставщиками VW из Турции или партнерами концерна из Китая.

    АФК «Система» ведет переговоры о приобретении калужского завода у Volkswagen, рассказал ряд собеседников. Источники «Ъ» сообщают, что АФК планировала привлечь в проект казахстанского автопроизводителя Allur. В состав AllurGroup входят производственные площадки «Агромашхолдинг» и «СарыаркаАвтоПром», а также дилерская и дистрибуторская сеть AllurAuto.

    В АФК и Allure отказались от комментариев. В «Фольксваген Груп Рус» сказали, что постоянно следят за ситуацией и рассматривают различные сценарии.

    «Один из возможных вариантов — это продажа активов «Фольксваген Груп Рус» третьей стороне. Тем не менее никакого решения по этому поводу не принято»,— сообщили там.

    Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung в октябре 2022 года со ссылкой на источники сообщало, что VW рассчитывает найти покупателей на завод в России или Китае.

    Два источника «Ъ» говорят, что схема возможного взаимодействия казахстанской и российской сторон в сделке еще не определена, есть несколько вариантов.

    Однако, по их словам, речь идет о продолжении выпуска имеющихся моделей.

    Другой источник «Ъ» рассказал о возможном участии в сделке не только компании из Казахстана, но и об интересе игроков с Ближнего Востока и Китая: речь также идет о выпуске VW или близких моделей. Об участии АФК он не слышал.

    Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Международная деятельность РК Автопромышленность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пояс малых предприятий вокруг крупного бизнеса хотят создать в Карагандинской области
    В ЕС запретили выпуск автомобилей на бензине и дизеле с 2035 года
    Автоконцерн Ford сократит в Европе почти 4000 рабочих мест
    Объемы производства выросли в Казахстане
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров