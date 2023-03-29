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    Казахстанская экономика должна стать наукоемкой - Президент

    29 Марта 2023, 11:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил принять новый закон с целью комплексного развития науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан – член ВТО, поэтому мы должны придерживаться принципов свободной торговли во внешнеэкономических связях. Однако как минимум по тем позициям, где у нас есть реальный потенциал – сырье, кадры и технологии – мы должны быть самообеспечены. Следует выработать целостное видение развития внутристрановой ценности, то есть обрабатывающей промышленности, направленной в первую очередь на внутренний рынок», - заявил в ходе первой сессии Парламента VIII созыва Касым-Жомарт Токаев.

    «Ускоренное развитие обрабатывающей промышленности возможно лишь на базе инноваций и передовых технологий. Это аксиома. Поэтому казахстанская экономика должна стать наукоемкой», - отметил Президент.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, требуется не только проводить исследования и получать патенты, но и внедрять научные разработки в производство.

    «С целью комплексного развития науки предстоит принять новый закон. Ожидаю, что депутаты уделят особое внимание этому законопроекту», - считает Глава государства.

    Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента РК VIII созыва.

    Напомним, 27 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. Во вторник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва. Депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки. С новым составом Мажилиса Парламента можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Наука Мажилис Сенат Экономика
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