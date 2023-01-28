Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова выиграла Гран-при в Португалии

ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - Дзюдоистка из Казахстана Абиба Абужакынова стала чемпионкой Гран-при, который проходит в Португалии, спередаетМИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале весовой категории до 48 килограммов Абужакынова встретилась со своей соотечественницей Галией Тынбаевой.

В мировом рейтинге Абужакынова располагается на восьмой строчке, тогда как Тынбаева занимает 52-ю позицию.

Абужакынова также является бронзовым призером чемпионата мира 2022-го года, который состоялся в столице Узбекистана - Ташкенте. При этом Абужакынова стала первой казашкой, которой удалось выиграть медаль на чемпионате мира. В 2017-м и 2018-м годах уроженка Монголии Галбадрахын Отгонцэцэг выиграла две «бронзы», представляя Казахстан.



