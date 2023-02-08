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    Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции

    8 Февраля 2023, 19:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции. У нее только перелом руки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сабина Мамадьярова сломала руку и ее везут в больницу.

    «Сабина жива! Сломана только рука. Везут в больницу», - сообщил в социальных сетях генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

    «Узнав от родственников пропавших ребят примерное их последнее местонахождение, наши дипломаты немедленно обратились к турецким властям. Посол Казахстана Еркебулан Сапиев переговорил с руководством МВД Турции и те отправили группу спасателей по адресу. Сейчас идет операция по разбору завалов именно того дома, где в последний раз видели наших соотечественников. Пока нашли только лишь Сабину Мамадьярову. Работы продолжаются. Надеемся, что и остальных ребят тоже найдут», - уточнил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

    Позже в МИД РК сообщили, что найден еще один коллега Мируса Курмашева — гражданин Турции Кубилай Кескин.


    Ранее он известил о пропаже трех казахстанцев после землетрясений: международного агента технопарка Astana Hub Мируса Курмашева и его коллег Адиля Кадырбекова, Сабины Мамадьяровой и гражданина Турции Кубилая Кускина.

    Сегодня Магжан Мадиев вместе с другими казахстанцами направились в Антакью провинции Хатай, чтобы лично принять участие в поисках.

    Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.

    Во вторник в Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Минздрав Казахстана выразил готовность отправить бригаду из 125 врачей в пострадавшие районы Турции.

    В Турции объявлен общенациональный траур.

    Фото: t.me/rescuekz

    Автор:

    Анеля Касымова

    Соотечественники Турция Землетрясение
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