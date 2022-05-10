Казахстанки успешно стартовали на теннисном турнире в Риме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Анна Данилина, Юлия Путинцева и Елена Рыбакина преодолели барьер первого круга турнира в Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Путинцева, занимающая 40-ю строчку мирового рейтинга, играла против 82-й ракетки планеты из Словении Каи Юван, которую обыгрывала в прошлом году в Белграде. Сегодняшняя игра также получилась очень напряженной. Казахстанке понадобилось три часа, чтобы сломить сопротивление юной словенки и добыть путевку в следующий круг. Матч закончился со счетом 7:5, 4:6, 7:5. Во втором раунде Юлию ждет битва против 10-й ракетки мира, испанки Гарбинье Мугурусы.

В парном разряде этого же турнира Анна Данилина с россиянкой Екатериной Александровой в двух сетах обыграла пару из Италии Анастасия Гримальская/Клаудиа Джовине со счетом 6:3, 6:4.

За выход в четвертьфинал соревнований Internazionali BNL d'Italia Данилина и Александрова поборются со второй парой соревнования – Габриэлой Дабровски (Канада)/Джулиана Олмос (Мексика).

Еще одна казахстанка Елена Рыбакина в дуэте с россиянкой Людмилой Самсоновой преодолели сопротивление Кирстен Флипкенс из Бельгии и Сары Соррибес-Тормо из Испании – 6:4, 2:6, 11:9.

Во втором круге Рыбакина и Самсонова сыграют с Люси Градецкой (Чехия) и Санией Мирзой (Индия) или Алисией Росольской (Польша) и Эрин Рутлиф (Новая Зеландия).

В мужской одиночной сетке Мастерса в Риме 41-я ракетка мира Александр Бублик уступил 59-й ракетке планеты американцу Маркосу Хирону - 6:3, 4:6, 3:6.

Ранее сообщалось, что казахстанские теннисистки улучшили свои позиции в мировом рейтинге.