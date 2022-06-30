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    Казахстанка Жанель Рустемова вышла в финал квалификации юниорского Уимблдона

    30 Июня 2022, 19:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Жанель Рустемова была включена в квалификацию Уимблдонского турнира и провела сегодня матч первого раунда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    В первом раунде казахстанка Жанель Рустемова, занимающая 145-ю позицию мирового рейтинга среди игроков до 18 лет, разгромила Шрути Ахлават из Индии, которая была посеяна на турнире по 11-м номером. Встреча, которая длилась меньше часа, завершилась победой нашей теннисистки в двух сетах со счетом 6:1, 6:1. Завтра, 1 июля, в финале квалификации представительница города Нур-Султана сыграет против 78-й ракетки мира, словенки Эланалии Милич.

    «Я очень рада, что одержала свою первую победу на дебютном для себя турнире юниорского Большого шлема. Хорошо настроилась на матч, придерживалась установки тренера, старалась играть первым номером и больше атаковать. Тактика принесла нужный результат, завтра предстоит игра против сильной соперницы, но я также, как и сегодня, выложусь на все 100 % и покажу свой лучший теннис» - сказала после игры Рустемова.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Великобритания Молодежь Теннис
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