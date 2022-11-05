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    Казахстанка вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Аммане

    5 Ноября 2022, 18:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по боксу Жазира Уракбаева гарантировала себе медаль чемпионата Азии в Аммане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

    В категории до 52 килограммов она пробилась в полуфинал турнира. В 1/4 казахстанка оказалась сильнее Ким Чхэвон из Южной Кореи. Таким образом, Жазира Уракбаева завершит чемпионат Азии как минимум с бронзовой медалью.


    Ранее сообщалось, что на чемпионате Азии-2022 по боксу в Аммане выступят шесть боксеров из Казахстана. У женщин на ринг выйдут: финалистка молодежного чемпионата мира Жазира Уракбаева, финалистка Азиатских игр и бронзовый призер чемпионата мира Жайна Шекербекова, бронзовый призер чемпионата мира Карина Ибрагимова, чемпионка Казахстана Аида Абикеева, чемпионка Азии и бронзовый призер Олимпиады Дарига Шакимова и чемпионка мира и Азии Валентина Хальзова.


    Фото: пресс-служба дирекции развития спорта РК
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