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    Казахстанка выиграла чемпионат Азии по бес асық

    5 Декабря 2022, 22:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Две награды завоевали акмолинцы на дебютном чемпионате Азии. Об этом сообщила пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, передает МИА «Казинформ».

    В Астане завершился чемпионат Азии по асық ату с участием представителей Казахстана, Пакистана, Монголии, Индии, Китая, России, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

    Участники показали хорошую игру, мужчины - по асық ату и девушки - по бес асық.

    Спортсменки Акмолинской области завоевали две медали: «золото» - Думан Айлана и «серебро» - Аружан Аманжолова.
    Акмолинская область Спорт
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