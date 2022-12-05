Казахстанка стала победительницей турнира четырех континентов по конькобежному спорту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по конькобежному спорту завоевала еще три медали на турнире четырех континентов в Квебеке (Канада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Надежда Морозова стала первой на дистанции 1500 метров. Екатерина Айдова в этом же виде программы финишировала второй.

Дмитрий Морозов показал второй результат в забеге на 1500 метров.

Ранее Виталий Щиголев завоевал «золото» (5000 метров), а Надежда Морозова – «серебро» (3000 метров).





Фото: olympic.kz



