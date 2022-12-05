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    Казахстанка стала победительницей турнира четырех континентов по конькобежному спорту

    5 Декабря 2022, 12:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по конькобежному спорту завоевала еще три медали на турнире четырех континентов в Квебеке (Канада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Надежда Морозова стала первой на дистанции 1500 метров. Екатерина Айдова в этом же виде программы финишировала второй.

    Дмитрий Морозов показал второй результат в забеге на 1500 метров.

    Ранее Виталий Щиголев завоевал «золото» (5000 метров), а Надежда Морозова – «серебро» (3000 метров).


    Фото: olympic.kz
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