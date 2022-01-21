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    Казахстанка примет участие в очередном туре Бундеслиги по настольному теннису

    21 Января 2022, 22:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 22 января интернациональный клуб SV SCOTT (Йена) в составе Анастасии Лавровой (Казахстан), Эдже Харак (Турция), Майя Кунац (Беларусь), Карлин ван Лиероп (Голландия) сыграет в Тоштедте матч против одного из лидеров второй немецкой Бундеслиги по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Им предстоит сразиться с MTV. Соперник именитый, со славной историей: на протяжении 11 лет успешно выступал в элитном дивизионе.

    С 2006 года руководство клуба изменило свою концепцию под девизом «Возможность для талантов региона» и стало формировать MTV молодыми игроками Нижней Саксонии. В нынешнем сезоне спортсменки MTV провели восемь игр, одержали семь побед, занимают в турнирной таблице второе место и уверенно рвутся в первый дивизион чемпионата Германии. SV SCOTT (Йена) на пятом месте.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Германия
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