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    Казахстанка получила травмы в смертельном ДТП в Алтайском крае

    2 Марта 2023, 12:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Среди пострадавших в ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск есть гражданка Казахстана. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск одна гражданка РК получила травмы. Она госпитализирована в ближайшую больницу. Состояние у нее хорошее, находится под наблюдением врачей», - сообщил Айбек Смадияров в ответ на запрос редакции.

    Напомним, два человека погибли при столкновении рейсового автобуса и грузовика в Алтайском крае.

    Как сообщила ТАСС помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, автобус следовал по маршруту Новосибирск - Семей.

    «По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Рубцовского района организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом. На место происшествия выехал прокурор Рубцовского района Юрий Земских», - добавила Антошкина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ДТП Россия
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