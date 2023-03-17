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    Казахстанка победила узбекистанку на женском ЧМ-2023 по боксу

    17 Марта 2023, 19:21

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Римма Волосенко провела свой первый бой на женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В весовой категории до 60 килограммов на стадии 1/16 финала Волосенко сразилась с представительницей Узбекистана Ситорой Турдибековой. Этот бой закончился победой казахстанки раздельным решением судей.

    Таким образом, Римма Волосенко вышла в 1/8 финала мирового первенства. Спортсменка из Казахстана является чемпионкой Азии 2021 года. Также сегодня в составе женской сборной Казахстана выступит Фариза Шолтай (81 кг) — она проведет бой с Лиэнн Будрэм из Тринидада и Тобаго.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Бокс
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