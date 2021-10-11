Казахстанец стал жертвой мошенничества, приобретая автомобили в Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Продавец авто в Армении, получив от гражданина Казахстана оплату, не выполнил условий сделки и присвоил полученную сумму, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение полиции Республики Армения.

По сообщению полиции Республики Армения, сотрудники уголовного розыска отделения полиции района Эребуни города Ереван 28 сентября получили оперативные данные о том, что мужчина продал гражданину Казахстана 6 автомобилей с условием их дальнейшей перевозки в Казахстан, за что получил оплату в сумме 72 200 долларов. Не выполнив договоренностей, мужчина обманным путем похитил деньги. Личность мужчины установлена благодаря предпринятым оперативно-розыскным мероприятиям.

«26-летний молодой человек зарегистрировал автомобили на имя родственника. Часть автомобилей уже продал, а остальные перевез и скрывал на автостоянке в Нубарашене (административный район Еревана, прим.ред.). Потерпевший подал заявление, по этому факту было возбуждено уголовное дело. Благодаря совместным мероприятиям, предпринятым сотрудниками уголовного розыска отделения полиции района Эребуни и общинными полицейскими, 7 октября 26-летний молодой человек был задержан и доставлен в отделение полиции района Эребуни. В результате разъяснительной работы в отделение полиции явился и родственник молодого человека. Оба были переданы органу предварительного следствия и задержаны. Предпринимаются меры по обнаружению похищенной суммы, ведется следствие», - говорится в сообщении полиции Республики Армения.