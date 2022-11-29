Казахстанец стал редактором видеороликов американской певицы Рианны

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский парень начал сотрудничать со знаменитой студией BRTHR, который занимается изготовлением видеороликов для американской певицы Рианны. Адильхан Дюсембаев изготовил для певицы два проморолика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Адильхан Дюсембаев - редактор монтажа и саунд-дизайнер из Караганды. В течении 10 лет молодой человек занимается фото- и видеосъемкой, а также монтажом. До этого он работал со знаменитыми брендами, как Snipes и Levi's. Монтирует видео для известных казахстанских музыкантов, в числе которых и Скриптонит. В этом году снял документальный фильм о казахстанском брейкдансере Николае Черникове.

А в недавнем времени получил заказ от студии BRTHR, который попросил Адильхана смонтировать ролики для Рианны.

«Я работал над промороликами для Savage X Fenty Show – это специальный американский телевизионный выпуск о ежегодном показе мод бренда Рианны. Получил задание от режиссера студии BRTHR и полную свободу действий. Две недели с утра до позднего вечера почти не выходил из дома, чтобы закончить работу в срок. Это второе видео для Рианны. Также я монтировал анонсовый ролик к этому проекту», – рассказал Адильхан.

Хоть у Адильхана и нет специализированного образования в этой сфере, тем не менее его работы впечатлили американского рэпера ScHoolboy Q.

«Это было два года назад. ScHoolboy Q – мой кумир. Я просто купил билет на его концерт и поехал снимать, хотя и не был аккредитован. Один из организаторов оказался из Караганды, он познакомил меня с ScHoolboy Q. У меня есть татуировка с обложкой его альбома. И когда музыкант это увидел, добавил меня в свой сториз, где около 5 миллионов его подписчиков. Потом видео с концерта я выложил в Instagram. Оно набрало почти 15 тысяч просмотров. Думаю, тогда меня и заметили. Сейчас с помощью интернета есть возможность заявить о себе всему миру. Нужно только верить в свое дело и любить его», – считает Адильхан.

После работы над роликами для Рианны карагандинцу поступило много новых предложений. Пока что парень держит в секрете свои новые проекты.



