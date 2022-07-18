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    Казахстанец решением судей проиграл бой-реванш узбекистанцу

    18 Июля 2022, 01:47

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Ислам Советов провел бой-реванш с узбекистанцем Фазлиддином Эркинбоевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Они встретились на молодежном турнире памяти братьев Айтеновых в Костанае. Бой закончился победой Эркинбоева раздельным решением судей — 3:2. Благодаря этой победе боксер из Узбекистана вышел в четвертьфинал турнира.

    Напомним, в прошлом году Советов и Эркинбоев сразились в финале юниорского чемпионата Азии в Дубае (ОАЭ). Тогда победу также одержал узбекистанец — единогласным решением судей. В том поединке Советов во втором раунде побывал в нокдауне. Таким образом, Фазлиддин Эркинбоев тогда выиграл «золото», а Ислам Советов завершил выступление на турнире с серебряной медалью.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Костанайская область Спорт Узбекистан Бокс Костанай
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