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    Казахстанец осужден за контрабанду электронных сигарет и вейпов

    25 Мая 2023, 11:04

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области задержаны два автотранспортных средства, при попытке пересечения государственной границы перевозившие электронные сигареты и вейпы, передает МИА «Казинформ».

    В ходе досмотра грузовых отсеков, обнаружены почти 50 тысяч штук «вейпов» без разрешительных и сопроводительных документов. Оценочная стоимость обнаруженной продукции составила почти 50 млн тенге.

    Решением суда, обнаруженные электронные сигареты подлежат уничтожению ввиду несоответствия ГОСТу.

    Автор:

    Артем Волков

    Финансы Граница
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