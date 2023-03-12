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    Казахстанец Нариман Курбанов завоевал «золото» этапа Кубка мира по спортивной гимнастике

    12 Марта 2023, 18:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Нариман Курбанов выиграл золотую медаль на этапе Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку (Азербайджан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В упражнениях на гимнастическом коне Курбанов показал результат 15.300 балла и поднялся на первую ступень пьедестала. Серебряную медаль завоевал ирландец Рис МакКлэнахан, «бронза» досталась представителю Албании Матвею Петрову.

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    Публикация от Qazaqstan sport committee (@committee_sport)

    Это вторая золотая медаль сборной Казахстана на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку: ранее Милад Карими стал лучшим в произвольной программе.

    Фото: olympic.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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