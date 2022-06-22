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    Казахстанец Григорий Ломакин преподнес сенсацию дня на турнире в Милане

    22 Июня 2022, 00:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Григорий Ломакин в дуэте с украинцем Владиславом Манафовым в парном разряде турнира серии Челленджер в Италии выбили из борьбы фаворитов турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Ломакин и Манафов на старте встретились с первой парой соревнований, Натаниэль Лэммонс/Джексон Уитроу из США. Казахстанско-украинский тандем в первом сете довели дело до тай-брейка, где в плотной борьбе уступили – 6:7 (12:14).

    Во второй партии американцы за счет одного успешно реализованного брейка выиграли сет – 6:4.

    На супер тай-брейке Ломакин и Манафов проигрывали со счетом 2:7. Однако Григорию и Владиславу невероятным образом удается совершить камбэк и вырвать победу – 10:8.

    Американский дуэт в начале 2021 года в Нур-Султане на турнире ATP Forte Challenger 125 стали чемпионами парного разряда.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Италия Теннис
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