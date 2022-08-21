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    Казахстанец Данияр Койшибек проиграл на турнире Eagle FC 50

    21 Августа 2022, 22:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Боец из Казахстана Данияр Койшибек проиграл решением судей россиянину Абдулмалику Мугидинову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Бой продлился все три раунда и закончился победой россиянина решением судей.

    Как сообщалось ранее, 20 августа прошло взвешивание и битва взглядов между бойцами.

    По словам, президента промоушена Eagle FC Шамиля Завурова для любого бойца подготовка к титульному бою должна быть не меньше двух месяцев. Константин Андрейцев провел свой последний бой месяц назад, но согласился на бой. На место Константина также рассматривался другой российский боец Шамиль Эрдоган, однако он все еще восстанавливается после травмы колена.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Спорт Боевые искусства Хабиб Нурмагомедов
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