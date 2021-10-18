Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Казахстанец арестован за убийство соотечественника в Южной Корее

    18 Октября 2021, 17:54

    ЧОНДЖУ. КАЗИНФОРМ - 12 октября 2021 года в городе Чонджу (Республика Корея) между двумя гражданами РК произошел конфликт на бытовой почве. В результате один из участников получил ножевое ранение с летальным исходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    «В настоящее время подозреваемый в совершении убийства гражданин РК арестован и находится в следственном изоляторе. Консульским отделом Посольства РК в Сеуле решается вопрос отправки тела погибшего в Казахстан», - говорится в сообщении.

    Оба казахстанца находились в Южной Корее нелегально, добавили в пресс-службе МИД.

    Автор:

    МИД РК Происшествия Корея
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожилые люди составят почти половину населения Южной Кореи в 2070 году
    КНДР произвела запуск неустановленной баллистической ракеты
    Убийство женщины помог раскрыть сотрудник прокуратуры СКО
    На 10 лет осудили в Астане мужчину за убийство ребенка сожительницы
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге