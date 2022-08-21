Казахстанец Али Кабдулла «задушил» соперника на турнире Eagle FC 50

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Али Кабдулла победил россиянина Валерия Грицутина удушающим приемом на турнире Eagle FC 50, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спортсмены начали бой с разведки, поэтому в начале первого раунда удары больше носили одиночный характер, нежели серийный. Один из таких одиночных лоукиков со стороны россиянина «подсек» казахстанца, но тот тут же вскочил на ноги. Это заставило соперников активизироваться и раскрыться. Пошел мощный обмен ударами, который продлился до конца раунда. Грицутин чуть больше попадал руками, но в концовке раунда Кабдулла взорвался мощной серией из колен в голову и джэбов. В начале второго раунда Кабдулла зажал соперника у сетки. После долгой возни, казахстанец ухитрился залезть оппоненту на спину и завершить бой удушающим приемом. Красивая победа.

Как сообщалось ранее, 20 августа прошло взвешивание и битва взглядов между бойцами. «От боя жду только победы. Соперник непростой очень опытный парень, крепкий, за спиной у него много боев. Клетка все покажет, мы тоже не лыком шиты, мы тоже готовимся, тренируемся. Я молод, думаю, что более голоден до побед, чем мой соперник. Победа для меня будет очень значимой», - сказал участник главного боя турнира, казахстанец Дияр Нургожай, который сегодня встретится в клетке с россиянином Константином Андрейцевым.

По словам президента промоушена Eagle FC Шамиля Завурова, для любого бойца подготовка к титульному бою должна быть не меньше двух месяцев. Константин Андрейцев провел свой последний бой месяц назад, но согласился на бой. На место Константина также рассматривался другой российский боец Шамиль Эрдоган, однако он все еще восстанавливается после травмы колена.



