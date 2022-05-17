Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанец Александр Недовесов вышел в 1/4 финала теннисного турнира во Франции

    17 Мая 2022, 22:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Недовесов вышел в 1/4 финала турнира в Лионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Ряд казахстанцев, будущих участников Открытого чемпионата Франции, проходят подготовку к основной его сетке на менее значимых турнирах. Будущий участник парного разряда Александр Недовесов с пакистанцем Айсамом-уль-Хак Куреши прошел стартовый раунд турнира серии ATP 250 OPEN PARC AUVERGNE-RHONE-ALPES LYON во Франции.

    Казахстанско-пакистанская пара победила французов Юго Бланше и Альбано Оливетти на тай-брейках – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) за 1 час и 45 минут. В четвертьфинале Недовесова и Куреши 19 мая ждет встреча с третьей парой соревнования бельгийцами Сандером Жилле и Йораном Флигеном.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Франция Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Берлине
    Свыше 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в костанайских спортшколах и клубах
    21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
    Галымжан Кырыкбай завоевал бронзовую медаль на турнире Grand Slam в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане