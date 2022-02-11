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    Казахстанцы в Байконуре получат право приватизировать жилье

    11 Февраля 2022, 17:05

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Байконурцы получили хорошую новость о возможной приватизации жилья. Администрация города Байконура начинает работу по подготовке приватизация жилья, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе городской мэрии.

    Этот вопрос был рассмотрен на состоявшемся в декабре 2021 года в столице Казахстана заседании российско-казахстанской межправительственной комиссии по комплексу «Байконур», было дано поручение российским и казахстанским структурам рассмотреть вопросы по организации приватизации жилья в городе Байконуре.

    «В данное время администрация города Байконура совместно с казахстанскими структурами начала работу по подготовке приватизации жилья. Прорабатываются юридические вопросы приватизации, определяются порядок и этапы приватизации, перечень документов, которые жители города должны будут представить для участия в приватизации. Решаются другие административные и организационные вопросы. Городская газета начала принимать вопросы от горожан с тем, чтобы дать на них ответы на страницах ближайшего номера газеты», - отметил руководитель отдела по связям со СМИ администрации города Олег Урусов.

    Как известно, в соответствии с Договором аренды космического комплекса «Байконур», приватизация жилья в городе Байконуре не была предусмотрена.

    Многие граждане РФ, живущие и работающие в Байконуре, имеют недвижимость в России. А те, кто постоянно прописан в Байконуре, получают сертификаты на приобретение жилья в России.

    Казахстанцы же не раз ставили вопрос о приватизации жилья в городе, в котором они родились, живут и работают, поэтому, в первую очередь, приватизацией воспользуются жители Байконура - граждане Казахстана.

    Жилищный фонд города Байконура, созданный до 1994 года, является собственностью Республики Казахстан и находится в ведении администрации города. В городе проживают более 75 тысяч человек, примерно две трети которых составляют граждане Республики Казахстан.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Байконур Жилье Общество
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