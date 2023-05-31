Казахстанцы участвуют в чемпионате мира по таеквондо в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В столице Азербайджана Баку проходит 26-ой чемпионат мира по таеквондо, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В составе сборной Казахстана за медаль боролись Самирхон Абабакиров (58 кг), Нурай Кусаинова (67 кг) и Жансель Дениз (73 кг).

Жансель Дениз вышла в четвертьфинал, одержав чистую победу над лидером сборной Греции в этом весе над Анастасией Делидимитрис и испанкой Белен Моран Ромеро. На этой стадии она проиграла Полине Хан (Россия) и остановился в шаге от медали ЧМ.

А Самирхон Абабакиров доминировал над алжирцем Саифом Меджахедом и американцем Уильямом Каннингемом. К сожалению, в 3 круге наш соотечественник не смог одолеть лидера мирового рейтинга в этом весе, финалиста Олимпийских игр в Токио Мухаммеда Халил Джендуби из Туниса.

Нурай Кусаинова уверенно начала соревнование, победив Мафальду Коэло из Португалии и Ивету Жиранкову из Чехии. После этого, к сожалению, она проиграла бронзовому призеру чемпионата мира 2019 года, чемпионка мира среди молодежи Магда Виет-Энен из Франции.

В среду из казахстанцев в даянг выйдут Нурлан Мырзабаев (80 кг), Смаил Дуйсебай (87 кг) и Ботакоз Капанова (49).

В этом году на ЧМ собралось около тысячи таеквондистов из 145 стран.