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    Казахстанцы стартовали в отборе на чемпионат мира по настольному теннису

    9 Января 2023, 13:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Катаре проходит азиатский квалификационный отбор на чемпионат мира по настольному теннису, который в мае этого года состоится в Южной Африке (Дурбан, 20-28 мая), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В очередной соревновательный день наши спортсмены играли в личном турнире и только Кирилл Герасименко одержал победу над своим соперником.

    Вонг Син Ру (Сингапур) – Анастасия Лаврова 4:1;

    Свастика Гош (Индия) – Зауреш Акашева 4:1;

    Ораван Парананг (Таиланд) – Ангелина Романовская 4:0;

    Параг Дия Читале (Индия) – Сарвиноз Миркадирова 4:0;

    Сутхасини Саветтабут (Таиланд) – Айя Алимбаева 4:0;

    Утпалбхай Мануш Шах (Индия) – Алан Курмангалиев 4:2;

    Халид Альшариф (Саудовская Аравия) – Кирилл Герасименко 0:4;

    Чиен-Ан Чен (Тайбэй) – Искандер Харки 4:0;

    Джэхён Ан (Корея) – Айдос Кенжигулов 4:1.

    Сегодня, 9 января, пройдут матчи в парном и в смешанном разрядах.


    Фото: olympic.kz
    Спорт Катар Настольный теннис
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