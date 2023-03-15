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    Казахстанцы стали призерами в мировой серии Гран-при по парадзюдо в Египте

    15 Марта 2023, 12:54

    АЛЕКСАНДРИЯ. КАЗИНФОРМ - В городе Александрии в мировой серии Гран-при по парадзюдо казахстанские спортсмены заняли призовые места. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

    В соревнованиях среди мужчин серебряными призерами стали Олжас Оразалыулы (73 кг J2) и Ерлан Утепов (+90 кг J1), бронзовыми призерами - Ергали Шамей (73 кг J1), Жанбота Аманжол (90 кг J2) и Ерлан Конкиев (+90 кг J2). Среди женщин серебряным призером стала Даяна Федосова (57 кг J2).

    Мировая серия Гран-при по парадзюдо прошла в Египте с 13 по 14 марта. В Гран-при приняли участие более 160 спортсменов из 30 стран мира.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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