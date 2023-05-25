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    Казахстанцы стали лучшими игроками КХЛ на групповой стадии ЧМ-2023

    25 Мая 2023, 08:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Форварды сборной Казахстана Никита Михайлис и Роман Старченко стали лучшими хоккеистами из КХЛ на групповом этапе чемпионата мира — 2023. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сhampionat.

    Никита Михайлис в семи матчах забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Старченко в семи встречах записал на свой счёт также 5 (1+4) результативных баллов.

    Защитник сборной Казахстана Адиль Бекетаев отметился одной шайбой и тремя результативными передачами. Игрок обороны сборной Казахстана Валерий Орехов набрал 3 (2+1) результативных балла.

    Нападающий сборной Словении Ян Дрозг забил три гола в семи матчах, однако это не помогло словенцам остаться в элитном дивизионе чемпионата мира.

    Сборная Казахстана по итогам чемпионата мира заняла шестое место в турнирной таблице группы В, набрав семь очков в семи матчах.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Хоккей
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