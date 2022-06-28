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    Казахстанцы стали чаще получать госуслуги через мобильное приложение

    28 Июня 2022, 09:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин заявил, что цифровые сервисы пользуются широким спросом у казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня по количеству электронных услуг мы наблюдаем положительные изменения. Также отмечу рост использования электронных услуг в мобильном приложении EGov Mobile в два раза. Кроме того, цифровые сервисы пользуются широким спросом у граждан. К примеру, цифровые документы за 5 месяцев этого года валидировали более 6 млн. Это подтверждает широкое использование цифровых документов государственными органами и учреждениями», - сообщил Багдат Мусин на заседании Правительства.

    По информации министра, сегодня гражданам доступно 18 документов на других цифровых платформах: Kaspi, Home Bank и так далее.

    «До конца этого года мы планируем выпустить на внешние платформы 20 самых популярных госуслуг. Также решили проблему незаконной регистрации через SMS. Мы сократили время ожидания контакт-центра с 5 минут до 20 секунд», - проинформировал глава ведомства.

    Он также добавил, что ведомство реализует новый проект по документированию граждан.

    Ранее сообщалось, что 93% госуслуг в Казахстане оказывается в электронном виде.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Цифровой Казахстан Общество МЦРИАП
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