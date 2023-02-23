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    Казахстанцы собрали 5 млн долларов для пострадавших при землетрясениях в Турции

    23 Февраля 2023, 15:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы собрали 5 млн долларов для помощи пострадавшему от землетрясений народу Турции. Об этом на брифинге сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Помимо иной помощи, жители Казахстана оказывали денежную помощь. На официальный счет, открытый специально для пострадавших от землетрясения, поступило около 5 млн долларов», - сказал Уфук Экиджи.

    Кроме того, посол поблагодарил всех казахстанцев, отметив, что правительство Казахстана оказало финансовую поддержку в размере 1 млн долларов.

    Ранее сообщалось, что казахстанцы собрали 34 млн тенге для оказания помощи пострадавшим в Турции.

    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Серик Сабеков

    Благотворительность Турция Общество Землетрясение в Турции
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