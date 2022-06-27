Казахстанцы смогут выписать жильцов из своих квартир через мобильное приложение банка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел запустило несколько проектов, упрощающих оказание услуг в сфере регистрации граждан и автотранспорта, через банковские приложения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Через мобильное приложение Halyk Homebank можно будет проверить, кто прописан в жилье и выписать жильцов из своих квартир. Услуга предназначена только для граждан РК – владельцев недвижимости.

Услуга будет доступна в блоке «Снятие с прописки». Согласование с совладельцами жилья осуществляется также в Halyk Homebank.

«Новая услуга внедрена при поддержке Министерства внутренних дел и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в рамках расширения возможностей цифровых банковских сервисов», - сказала представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Также если у вас истекает срок водительских прав, поменять их можно в приложении Kaspi.kz. Услугу разработали Kaspi и Министерство внутренних дел при участии Министерства цифровизации, Минздрава, АО «НИТ» и Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры.

С апреля этого года через приложение Halyk Homebank можно зарегистрировать по месту жительства жильцов либо зарегистрироваться самому, если вы владелец жилья.