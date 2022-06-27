Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Казахстанцы смогут выписать жильцов из своих квартир через мобильное приложение банка

    27 Июня 2022, 12:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел запустило несколько проектов, упрощающих оказание услуг в сфере регистрации граждан и автотранспорта, через банковские приложения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Через мобильное приложение Halyk Homebank можно будет проверить, кто прописан в жилье и выписать жильцов из своих квартир. Услуга предназначена только для граждан РК – владельцев недвижимости.

    Услуга будет доступна в блоке «Снятие с прописки». Согласование с совладельцами жилья осуществляется также в Halyk Homebank.

    «Новая услуга внедрена при поддержке Министерства внутренних дел и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в рамках расширения возможностей цифровых банковских сервисов», - сказала представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

    Также если у вас истекает срок водительских прав, поменять их можно в приложении Kaspi.kz. Услугу разработали Kaspi и Министерство внутренних дел при участии Министерства цифровизации, Минздрава, АО «НИТ» и Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры.

    С апреля этого года через приложение Halyk Homebank можно зарегистрировать по месту жительства жильцов либо зарегистрироваться самому, если вы владелец жилья.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Банки МВД РК Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Обманувшего граждан на более 10 млн тенге мошенника задержали в Кызылорде
    Пожар в области Абай – версию поджога рассматривает МВД
    Активы Jusan Bank вернули в Казахстан
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая