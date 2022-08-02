Казахстанцы смогут узнать историю изменений адреса недвижимости через новый сервис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На портале eGov.kz и в приложении eGov mobilе появился новый сервис по предоставлению сведений по изменению адреса, в котором можно узнать историю изменений адреса объекта недвижимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина.

«Наверняка, кто-то сталкивался с тем, что во время продажи недвижимости выяснялось, что адрес проживания изменен, а для подтверждения сведений необходимо было идти в ЦОН, затрачивая время и порой нервы.

Новый сервис позволяет нотариусам и банкам запрашивать эти данные напрямую, не отправляя своего клиента в ЦОН. Скажу больше, «гонять» людей за всевозможными справками, если существует их цифровой аналог, запрещено законодательно. Таким образом, сокращается время обслуживания, процессы идут быстрее. Нововведение отражает политику дебюрократизации, объявленной Главой государства.

Чтобы узнать и подтвердить сведения, достаточно знать регистрационный код адреса (РКА). Данные доступны в разделе «Сервисы» на eGov.kz и «Недвижимость и ЖКХ» в приложении eGov mobilе. При этом, отображается только история изменений адреса без данных о недвижимости.

Создать сервис удалось благодаря проведенной интеграции нескольких ИС: Комитета госуслуг, НИТ, Государственного кредитного бюро и Единой нотариальной информационной системы», - сообщил министр.



