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    Казахстанцы смогут получать услуги ЦОНов по видеозвонку

    25 Октября 2021, 11:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новом, запущенном в четырех регионах проекте рассказал министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одним из нововведений является новый формат работы ЦОНов, а именно – получение услуг без физического посещения ЦОНов только по видеозвонку. Буквально за неделю до нашего правительственного часа мы доработали – сейчас в пилотном режиме в четырех регионах – Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Кызылординская области – мы подключили этот сервис. То есть, люди в этих областях могут, не посещая ЦОН, пройти идентификацию по биометрии и получать услуги ЦОНа по видеозвонку. Это не консультации – это уже конкретное получение оформления госуслуги», - подчеркнул Багдат Мусин, выступая на правительственном часе.

    Он объяснил, за счет чего это стало возможным.

    «Почему это стало возможным – как мы поняли в режиме пандемии, что есть услуги, которые в режиме онлайн пользуются популярностью, люди могут обучиться и легко их получать; а есть сложные и неавтоматизированные подвиды услуг. Поэтому, эти госуслуги можно будет получать, пройдя идентификацию через биометрию. Самая главная функция – это идентификация личности. После этого, по видео можно оказывать все государственные услуги и получать копии в электронном формате», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Астана Цифровой Казахстан Общество ЦОН
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