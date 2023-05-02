Казахстанцы смогут получать лекарства по рецепту с помощью QR-кода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теперь фармацевт не будет вводить информацию вручную, а отсканирует QR-код и сможет предложить необходимое лекарство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы внедрили еще одно новшество совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. На сегодняшний день запущен проект «Социальный кошелек» в рамках амбулаторного обеспечения лекарствами через мобильное приложение egov Mobile. Например, врач выписывает рецепт пациенту, а он в бумажном виде относит его в аптеку. Теперь этот процесс можно сделать через QR-код», - сказал Бейбит Есенбаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По словам вице-министра, фармацевт не вводит информацию вручную, а сканирует QR-код и предлагает необходимое лекарство.

«Данная услуга запущена в качестве пилотного проекта в поликлиниках Астаны. По состоянию на 26 апреля 1005 пациентов получили лекарства через QR-код. До конца года планируется запустить эту услугу и в других регионах», - добавил он.

