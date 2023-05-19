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    Казахстанцы смогут подтвердить получение медуслуг в мобильных приложениях

    19 Мая 2023, 14:09

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В рамках цифровизации готовится к запуску единая экосистема Е-Денсаулык. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Она как раз позволит обеспечить транспарентность, осуществить персонифицированный финансовый учет и отслеживание денег на виртуальных счетах потребителей медуслуг. Также реализуется обратная связь от пациентов в мобильных приложениях для подтверждения получения услуг через QR-кодирование, СМС-сообщений», - сказал Тимур Султангазиев.

    Ранее председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Сабит Ахметов заявил, что несмотря на увеличение финансирования, имеется обоснованная критика со стороны населения в части качества и доступности медуслуг.

    «В частности, граждане жалуются на большие очереди в поликлиниках, долгое ожидание узких специалистов и направлений в КТ и МРТ, грубое отношение медперсонала, отсутствие квалифицированных врачей», - сказал Сабит Ахметов.

    По его словам, анализ обращений показывает, что в основном жалобы связаны с работой поликлиник, оказывающих первую медико-санитарную помощь. Это около 70% всех поступивших жалоб.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Врачи Медицина
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