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    Казахстанцы смогут оформить заключение о необходимости санаторно-курортного лечения

    4 Мая 2023, 21:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теперь граждане Казахстана могут оформить заключение о необходимости санаторно-курортного лечения и справку о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра на электронном портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Благодаря услуге «Подача заключения о необходимости санаторно-курортного лечения» казахстанцы могут подать электронную заявку на заключение о санаторно-курортном лечении. При обращении необходимо иметь электронную копию результатов клинико-диагностических исследований по высланному диагнозу. Результат оказания услуги: санаторно-курортная карта, оформленная в виде электронного документа 069/у или мотивированный ответ об отказе в предоставлении государственных услуг, направленный в «Личный кабинет» в виде электронного документа», - сообщается на портале eGov.kz.

    В сообщении поясняется, что санаторно-курортное лечение проводится в специализированных учреждениях и включает минеральные воды, лечебные грязи, термальные источники, комплексное лечебно-профилактическое обслуживание на основе природных факторов санаторно-курортного региона.

    Государственную услугу «Предварительное обязательное медицинское освидетельствование» получают следующие группы: работники аптек, фармацевтических организаций; работники сферы обслуживания (бани, сауны, парикмахерские, салоны красоты, прачечные, химчистки), бассейнов и водолечебниц, грязелечебниц, работники спортивных и оздоровительных организаций; медицинские работники организаций службы крови, работники хирургического, гинекологического, акушерского, гематологического, стоматологического профилей и медицинские работники; работники дошкольных организаций, школ-интернатов, детских санаторно-курортных организаций круглогодичного отдыха, домов ребенка, работники домов семейного типа; работники организаций по обслуживанию пассажиров (железнодорожных вокзалов, аэропортов, морских и речных вокзалов, автовокзалов, метрополитена); работники предприятий общественного питания; учащимся, поступающим в общеобразовательные школы, средние специальные и высшие учебные заведения.

    Результат оказания услуги: медицинская справка (консультационное заключение врача), оформленная по форме 075-у, или электронный документ в виде доказательства отказа от оказания государственной услуги направляется в «Личный кабинет».

    Сообщение об обработке заявки появится в течение 30 минут в «Личном кабинете» портала eGov.kz.

    Услуги доступны на портале eGov.kz в разделе «Граждане» - «Здравоохранение» - «Медицинская помощь». Аналогичные услуги доступны в мобильном приложении eGov Mobile в разделе «Здоровье».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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