Казахстанцы смогут оформить доверенности через eGov Mobile

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы теперь могут оформить доверенности через eGov Mobile. Проект в пилотном режиме реализовало Министерство юстиции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции сообщили о запуске госуслуги «Цифровой нотариат», которая позволит перевести в онлайн-формат процедуры оформления нотариально заверенных доверенностей. Услуга доступна в разделе «Enotary» мобильного приложения eGovMobile. Проект разработан Министерством юстиции РК совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности при участии АО «Национальные информационные технологии» по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Этот проект называется «Цифровой нотариат». Основная суть заключается в том, чтобы предоставлять возможность получения нотариальных услуг - нотариального заверения отдельных видов доверенностей», - сказал министр юстиции Азамат Ескараев.

Проект реализуется в пилотном режиме, поэтому пока можно заверить онлайн несколько видов доверенностей, например, представление интересов в судах.

«Находясь дома, где-то за границей можно получить такую услугу, не посещая нотариуса. Для обеспечения безопасности предусмотрена двухфакторная аутентификация посредством биометрической проверки, что придает дополнительную безопасность данной услуге. Нотариальное удостоверение доверенности играет большую роль для населения. В мире по этому виду услуг только две страны - Франция и Литва. Эти государства реализовали отдельные элементы, ну и мы по этому виду услуг становимся в ряд таких стран, которые могут организовать и оказать такую услугу», - отметил Азамат Ескараев.

По его словам, в дальнейшем будут доступны еще другие виды нотариального обслуживания.

Министр цифрового развития Багдат Мусин пояснил, что для оформления онлайн-доверенности нужно обязательно быть пользователем мобильного приложения электронного правительства.

«Чтобы упростить взаимодействие граждан и бизнеса проработали данный проект с Министерством юстиции, чтобы сделать возможным онлайн-оформление доверенности. У меня у самого была ситуация, когда я был за границей, а ребенок захотел выехать с дедушкой в другой город или страну и мы не могли ему выписать доверенность. Вот эта ситуация ярко демонстрирует, что если бы был сервис онлайн-доверенности, который подключился бы через eGov Mobile, то я дал бы согласие на сопровождение моего ребенка. Такие кейсы будут нивелированы с помощью инфраструктуры электронного правительства, которая будет интегрирована с электронным нотариатом», - добавил Багдат Мусин.

Для оформления доверенности необходимо выбрать сервис «Enotary» в разделе «Сервисы», заполнить данные и «Заказать услугу онлайн». Потом подписать услугу с помощью короткого кода либо по биометрии и разрешить доступ для видеозвонка с нотариусом. Потом нажать на кнопку «Перейти к видеозвонку» и ожидать ответа от нотариуса.

По завершению видеозвонка у пользователя есть возможность посмотреть статус заявки в разделе «Нотариальные действия». Проверить официально заверенную доверенность на подлинность можно с помощью видеокамеры, отсканировав QR-код в разделе «Цифровые документы» в мобильном приложении eGov Mobile. Сформированная доверенность будет доступна в сервисе «Цифровые документы» и ее можно будет предъявить по месту требования. В дальнейшем планируется сделать доступным оформление онлайн-доверенности в приложениях банков второго уровня.

После пресс-конференции министр юстиции Азамат Ескараев и министр цифрового развития Багдат Мусин подписали соответствующий документ по реализации пилотного проекта «Цифровой нотариат».



