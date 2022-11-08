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    Казахстанцы смогут наблюдать полное затмение Луны

    8 Ноября 2022, 02:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 8 ноября 2022 года произойдет полное затмение Луны, которое будет вторым лунным затмением этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заведующая лабораторией физики звезд и туманностей Астрофизического института имени Фесенкова Любовь Шестакова сообщила, что начало полной фазы лунного затмения для Алматы начнется в 16:15.

    «В это время Луна еще не взойдет, к концу полной фазы в 17:41 Луна появится над горизонтом, ее высота будет всего 1 градус. Надо смотреть на восток, на восход ночного светила и можно будет до 18:49 увидеть частную фазу лунного затмения», - отметила астроном.

    Затмения небесных светил происходят тогда, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля – то лунное.

    Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними – две недели. Как сообщалось ранее, две недели назад, 25 октября произошло частное солнечное затмение.

    Лунное затмение наступает, когда Луна (в фазе полнолуния) входит в конус тени, отбрасываемой Землей. Диаметр конуса тени Земли на расстоянии 363 000 км (минимальное расстояние Луны от Земли) составляет около 2,5 диаметров Луны, поэтому Луна может быть полностью в тени.

    Максимальная теоретически возможная продолжительность полной теневой фазы затмения Луны составляет 108 минут. Такими были лунные затмения 13 августа 1859 года и 16 июля 2000 года.

    «Лунное затмение наблюдается на половине Земного шара, везде, где на момент затмения, Луна находится над горизонтом. Вид затененной Луны с любой точки наблюдения будет одинаков», - сообщается на сайте Московского планетария.

    Частная астрономическая обсерватория, одна из старейших в США - обсерватория Лоуэлла (Lowell Observatory) будет вести прямую трансляцию полного лунного затмения 8 ноября 2022 года. Трансляция будет доступна по ссылке.

    Фото: из открытых источников

    Автор:

    Сара Кабикызы

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