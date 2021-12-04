Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Казахстанцы сдали рекордное количество автомобилей на утилизацию

    4 Декабря 2021, 19:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оператором РОП подведены итоги реализации программы по выкупу старых автомобилей в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Оператора.

    Как сообщили в пресс-службе, за период с января по ноябрь текущего года у населения принято 50 005 единиц транспортных средств, из них 37 495 легковых автомобилей, 4040 автобусов и 8 470 грузовых транспортных средств. Владельцам вышедших из эксплуатации транспортных средств выплачено 13,7 млрд тенге. В части количества сданных ВЭТС данный показатель является рекордным.

    За 5 лет действия двух программ по стимулированию сдачи населением вышедших из эксплуатации транспортных средств, было принято 214 932 авто.

    Категория

    Количество

    М1 (легковой автомобиль)

    194 163

    M2, N1, N2 (пассажирский и грузовой автотранспорт)

    14 590

    M3, N3 (выше 5 тонн) и (выше 12 тонн)

    6 179

    Общий размер выплат населению по программе выкупа старых автомобилей за 5 лет составил свыше 32 млрд тенге. Сумма компенсации варьируется от 210 000 до 630 000 тенге и привязаны к месячному расчетному показателю (МРП).

    С момента запуска программы по скидочным сертификатам пунктами приема ВЭТС было принято 54 834 единиц старых авто и сельхозтехники.

    Напомним, что 2 ноября 2020 года Оператором РОП была запущена программа по приему вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники на утилизацию (-ВЭССХТ). Старые комбайны и трактора принимаются в обмен на скидочные сертификаты.

    Номинал скидочного сертификата варьируется от 560 тысяч до 2 миллионов тенге в зависимости от вида и комплектации самоходной сельскохозяйственной техники.

    За период действия программы по приему ВЭССХТ на утилизацию было принято 2348 тракторов и 858 комбайнов. На 2021 год в рамках данного проекта выделено 3 380 квот.

    В рамках программы по скидочным сертификатам казахстанцы приобрели 29 853 новых автотранспортных средств отечественного производства.

    Средний возраст принятых автомобилей варьируется от 25 до 35 лет. В список самых активных городов Казахстана вошли: Шымкент, Алматы и Тараз.

    Стоит отметить, что в связи с освоением квоты на 2021 год с 1 декабря был приостановлен прием вышедших из эксплуатации транспортных средств на дальнейшую утилизацию. До конца года специалистами будет проводится плановая инвентаризация принятых транспортных средств и техники.

    А вот прием сельскохозяйственной техники продолжается, и будет осуществляться согласно забронированной электронной очереди.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Экология Транспорт Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почему в Казахстане запустили кредитование автобусов вместо автокредитования
    Эффект «постоянного присутствия на дорогах» внедряют костанайские полицейские
    Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
    «Это не после трагедии» - Зульфия Сулейменова о решении повысить зарплаты лесничим
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей