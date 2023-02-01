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    Казахстанцы реже женятся в связи с популярностью гражданских браков – эксперт КИОР

    1 Февраля 2023, 16:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане происходит незначительное снижение коэффициента брачности. Об этом сообщила руководитель Центра изучения института семьи Казахстанского института общественного развития Жулдыз Батталова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальный доклад «Казахстанские семьи - 2022» раскрывает текущие проблемы в реализации семейной политики. В частности, выявлены основные тенденции показателей брачности и разводимости среди населения. Было замечено умеренное снижение коэффициента брачности в городской местности, это связано с тем, что сейчас существует тенденция популярности гражданских браков. Социально-экономическая ситуация также влияет на снижение коэффициента брачности среди населения. В 2019 году у нас наблюдается снижение рождаемости. Средний возраст материнства в последние годы остается примерно на одном уровне и составляет 25,2 года», – сказала Ж. Батталова.

    По ее словам, в Национальном докладе также отражены результаты анализа нормативно-правовых актов в рассматриваемой области. В частности, это НПА, касающиеся защиты прав детей и женщин, находящихся в гражданских браках. Приведены также рекомендации по улучшению механизма перерасчета алиментов несовершеннолетним детям, рассмотрению пробелов в области защиты прав супругов, состоящих в гражданском браке.

    Ж. Батталова также отметила, что Национальный доклад «Казахстанские семьи - 2022» является вторым докладом, подготовленным в Центре по изучению института семьи.

    В подготовке доклада принимали участие менеджеры и аналитики центра, а также привлеченные эксперты.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

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