Казахстанцы распространяли фейковую информацию о повышении пенсий на 30-50%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах была распространена информация о возможном перерасчете пенсионных выплат в сторону повышения на 30-50%, которая не соответствует действительности и имеет признаки интернет-мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК,

«В распространяемом видеоролике сообщается, что для повышения пенсии якобы необходимо иметь стаж от 20 лет и определенную запись в трудовой книжке. При этом автор ролика просит перейти по ссылке, чтобы узнать, какая это запись. Настоятельно рекомендуем гражданам не переходить по непроверенным ссылкам и тем более не оставлять свои личные данные на сомнительных интернет-ресурсах, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Просим использовать информацию только из официальных источников.

Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону», - предупредили в ведомстве.



