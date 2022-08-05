Казахстанцы произвели собственной продукции на 30 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом квартале текущего года домохозяйства страны произвели собственной продукции на 29,9 млрд тг — на 3,1% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Продали товаров собственного производства на 1,2 млрд тг (минус 6,9%), произведенной ранее продукции — на 58,9 млн тг.

Затраты домохозяйств на производство продукции за три месяца текущего года выросли на 6,7% за год, до 14,7 млрд тг.

Больше всего в стоимостном выражении домохозяйства страны за три месяца произвели хлеба: на 8,7 млрд тг — на 6,2% больше, чем годом ранее.

В тройку лидирующих по объему производства товаров также вошли булочные и мучные кондитерские изделия (8 млрд тг, плюс 6,9% за год), сметана и другие молочные продукты (5,1 млрд тг, минус 5,3%).

Помимо этого, казахстанцы предпочитали производить животное масло (3,2 млрд тг, плюс 8,3%), а также колбасы и изделия из мяса (2 млрд тг, минус 15,8%).

В региональном разрезе больше всего продукции произвели домохозяйства Алматинской области: на 6,2 млрд тг — на 2,5% меньше, чем годом ранее.

В тройку регионов-лидеров также попали Туркестанская (6 млн тг, плюс 3,5% за год) и Павлодарская (5,3 млн тг, плюс 18,5%) области. Меньше всего собственной продукции произвели в Мангистауской области (129,9 млн тг).

В разрезе местности 82,7% производства, или 24,7 млрд тг, пришлось на сельскую местность. В городской местности произвели продукции всего на 5,2 млрд тг.



