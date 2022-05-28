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    Казахстанцы приняли участие в фестивале Teknofest в Азербайджане

    28 Мая 2022, 08:19

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Проект миноискатель Rosol казахстанских студентов Азербайджанского технологического университета (UTECA) привлек внимание посетителей фестиваля Teknofest Azerbaijan, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Участвующие в конкурсном проекте казахстанцы Сарсен Ибраев и Сымбат Ыкласова обучаются на третьем курсе Азербайджанского технологического университета (UTECA) по специальности «Компьютерная инженерия».

    Наши соотечественники наряду с другими студентами Азербайджана в фестивале выступили с проектом Rosol. По словам студентов, Rosol (Robot Solider) — это многофункциональный робот для обнаружения и обезвреживания мин, который более экономичен, чем нынешнее оборудование, прост в сборке, а главное, сводит человеческий фактор к нулю.

    В Азербайджане 26-29 мая на территории Бакинского приморского бульвара впервые проводится фестиваль авиации, космоса и технологий Teknofest.

    В рамках фестиваля организованы технологические конкурсы в восьми номинациях, хакатон Smart Karabakh, Robotics, Greentech, SocialTech, азербайджанский стартап-саммит Take Off и Кубок Европы по киберспорту по видеоигре Rocket League.

    В выставочной части мероприятия представлены продукты и решения партнерских учреждений, прототипы и STEM-проекты, разработанные молодыми ребятами, а также выставка беспилотных летательных аппаратов и вертолетов на открытой статической площадке.

    Среди конкурсов проходят также состязания по спутниковому моделированию, экологичным, социально ориентированным и аграрным технологиям.

    Развлекательная программа фестиваля включает образцовые пилотажные полеты военно-воздушных сил Азербайджана, а также турецких пилотажных групп Turkish Stars и Solo Turk, выступления деятелей искусства на большой сцене, вертикальная аэродинамическая труба, водные аттракционы, авиасимуляторы, роботы и др.

    «Teknofest» — это крупнейший в Турции фестиваль авиации, космонавтики и технологий, который проводится этой в стране ежегодно начиная с 2018 года. Азербайджан впервые принял участие в фестивале «Teknofest» в 2021 году, а в этом году страна у себя принимает участников и гостей технологического мероприятия.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Азербайджан
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