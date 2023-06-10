Казахстанцы презентовали справочник по адаптации студентов к жизни в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Ассоциация выпускников Казахстана в Великобритании презентовала Справочник казахстанского студента, призванный помочь быстрее адаптироваться к жизни в Соединенном Королевстве, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В отмеченном путеводителе, который будет периодически обновляться, можно найти подробную информацию о процедуре и нюансах подачи документов на студенческую визу, особенностях получения медицинских услуг, заключения договоров на аренду квартир и открытия счетов в банках Великобритании.

«Мы создали этот справочник для того, чтобы сократить период адаптации и максимально уделить первые недели учебе без отвлекающих внешних факторов и стресса в новой стране», - сказал магистрант Лестерского университета Куаныш Есентай, который является одним из основателей Ассоциации выпускников Казахстана в Великобритании.

В представленном справочнике для казахстанских студентов также содержатся рекомендации о предметах и вещах, которые следует взять с собой при переезде в Великобританию, по обустройству быта, поиску школы или детского сада для детей.

Отдельное внимание уделяется советам учащихся и выпускников британских вузов, которые могут помочь казахстанским студентам достичь успеха в учебе, расширить свой кругозор, построить сеть своих контактов в Великобритании, а также правильно планировать расходы и получать максимальную выгоду от покупок.

«Постарайтесь адаптироваться к новой среде и быть открытыми к новым возможностям. Знакомьтесь с местными студентами и участниками сообществ, присоединяйтесь к клубам и организациям, участвуйте в мероприятиях и фестивалях. Это поможет вам не только расширить свой круг общения, но и погрузиться в местную культуру и обычаи», - советует сооснователь ассоциации Гульдана Сакиева.

К слову, Ассоциация выпускников Казахстана в Великобритании создана в ноябре 2022 года для оказания организационно-методической, информационной и практической помощи казахстанским студентам, обучающимся в учебных заведениях Соединенного Королевства.

«Нашей миссией является объединение студентов, обеспечение адаптации и моральной поддержки вновь прибывших молодых казахстанцев, а также сплочение казахстанских студентов», - рассказал сооснователь ассоциации Абай Естекбаев, который учится в Эдинбургском университете.

«Помимо прочего, мы планируем проведение конференций с участием видных ученых, спортивных мероприятий, организацию курсов казахского языка и игры на домбре, проведение фестивалей и показов мод казахстанских дизайнеров», - добавил докторант Королевского колледжа Лондона и сооснователь Ассоциации выпускников Казахстана в Великобритании Данияр Алдабергенов.