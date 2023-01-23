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    Казахстанцы, попавшие в трудовое рабство в Мьянме, вернулись домой - МИД РК

    23 Января 2023, 13:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Попавших в Мьянме в трудовое рабство казахстанцев удалось вернуть домой. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть проблема попадания наших граждан в трудовое рабство в странах Юго-Восточной Азии, в частности, в так называемом «треугольнике» на границе трех государств - это Тайланд, Мьянма и Лаос. У нас есть хорошая новость – два парня, которые были там на прошлой неделе, буквально на днях вернулись домой в добром здравии и благополучии. Единственное, эти ребята просят не акцентировать на них внимания, потому что они не могут понять пока, что произошло с ними», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов.

    Представитель МИД пояснил, что конкретных алгоритмов при ЧП не бывает, каждый случай уникален по-своему.

    «В данном случае нашим гражданам помог местный житель, а также международная неправительственная организация. Потому что в тех местах иногда местные власти просто не работают», - сообщил Айбек Смадияров.

    По его словам, в таких районах большее доверие имеют неправительственные организации.

    «Буквально на днях мы получили новость о том, что им удалось бежать с локации, где они находились, и им помог перейти границу местный гражданин за определенную плату. После того, как мы получили новость, мы рекомендовали спрятаться в укромном безопасном месте и направили к ним сотрудника международной неправительственной организации, который их вывез за город и спрятал в одном из отелей. Далее наш консул выехал на автомобиле ночью и доставил их в Бангкок», - уточнил Айбек Смадияров.

    После прибытия в Бангкок выяснилось, что у казахстанцев на руках есть паспорта с просроченной визой.

    «Консул принялся решать этот вопрос, за сутки все разрешилось, и были приобретены билеты. Они через Катар прилетели в Алматы», - добавил Айбек Смадияров.

    Ранее в СМИ сообщалось, что двое казахстанцев попали в рабство в Мьянме.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Права человека Общество
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