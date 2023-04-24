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    Казахстанцы получили пенсии на сумму 824,3 млрд тенге с начала года

    24 Апреля 2023, 18:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 824,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 253,1 млрд тенге, солидарной пенсии – 571,2 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и социальной защиты населения РК.

    По состоянию на 1 апреля 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 297 тысяч человек.

    Средний размер совокупной пенсии на 1 апреля 2023 года составил 120 798 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 953 тенге, базовой пенсии – 37 845 тенге.

    Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

    При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

    Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.

    Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

    Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

    В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Минтруда РК Экономика Общество Пенсия
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