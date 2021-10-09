Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Казахстанцы отмечают День добра

    9 Октября 2021, 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 9 октября отмечают День добра – праздник, организованный в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел», передает МИА «Казинформ».

    Согласно концепции праздника, в каждом регионе страны размещается стенд с «советами добра» в оффлайн или онлайн формате, откуда любой желающий может взять карточку, совершить доброе дело, указанное в ней, и поделиться об этом в социальных сетях с отметкой и тэгом официальной страницы Марафона.

    В оффлайн режиме акцию поддержали в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской и Актюбинской областях.

    Так, в г.Талдыкорган в ТД «Атамекен» установили инсталляцию «Сердце добра». На сегодняшний день с инсталляции исполнили свыше 120 «советов добра», а новые карточки появляются по мере необходимости. По словам представителей областного акимата, в дальнейшем планируется переносить «Сердце добра» в различные места большого скопления людей.

    В Актобе помимо установки стенда с «советами добра», волонтерская группа «Жас сақшы» инициировала проведение волейбольного турнира среди студентов при поддержке областного МРЦ в честь празднования Дня добра. В рамках мероприятия все вырученные от благотворительности средства будут переданы на лечение Алибека Нурбаиевича, председателя общественной организации «Алаш» для людей с ограниченными возможностями.

    А в г.Павлодар 9 октября проходит акция в честь Дня добра в ТД «Batyr Mall». В этот день жителям города будет предложено поддержать акцию добрыми делами: сдать кровь, накормить бездомное животное, уступить место в транспорте и тд.

    Костанайцы, желающие принять участие в праздновании Дня добра, могут посетить «Жастар сарайы»: там установлена инсталляция с советами добра, откуда любой желающий может взять карточку, совершить доброе дело, указанное в ней и поделиться об этом в социальных сетях с отметкой и тэгом официальной страницы Марафона.

    В онлайн-формате акцию поддержали во всех регионах Казахстана: пользователи сети активно пользуются AR-маской с «советами добра», которую можно найти в официальном аккаунте @qaiyrymdy_ister_marafony.

    Напоминаем, общенациональный проект «Марафон добрых дел» стартовал в феврале этого года по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана. Проект реализуется при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив и Министерства информации и общественного развития РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Благотворительность Общество 30 лет Независимости МИОР
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    17 млн тенге собрали предприниматели для пострадавших при пожаре в области Абай
    Freedom Holding Corp. и Semey Cement окажут финансовую поддержку семьям погибших при пожаре в области Абай
    Объявлен сбор средств для помощи пострадавшим от пожара в области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане